2回目の世界一周を達成した沖縄在住の“車いすトラベラー”三代達也さん（37）が大分市で講演し、障害者だからこそわかる旅の魅力について語りました。

【写真を見る】「自分の足で歩いて世界2周」車いすトラベラー三代達也さん 過酷なリハビリの末につかんだ限界を超える旅

バイク事故…車いす生活に

ボリビアのウユニ塩湖やトルクメニスタンの地獄の門。三代さんは2か月かけて7か国を訪れました。

国内外を飛び回り、積極的に活動する三代さんですが、ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。

18歳の頃、バイク事故で頸髄を損傷し2年間入院。両手両足に麻痺が残り、車いすでの生活を送っています。

三代さん：

「未来を想像できないのがシンプルな答え。もともと歩いていたところから急に体が動かなくなったとき、どういう人生が待っているんだろうという漠然とした不安があった」

人生の転機となった「ハワイでの出会い」

家族への負担を恐れ、半年間引き込もったこともありました。人生の転機となったのは、23歳で訪れたハワイへの旅行でした。

現地のバーで出会った人から「なんで車いすに乗ってるの？」と、遠慮や偏見のフィルターを持たずに話しかけられました。さらに「踊ろうぜ！」と誘われ、手足が動かないことを理由に断ると、「体を揺らすだけでいい。楽しめればなんだっていい！」と言われ、一緒に楽しんでくれました。

三代さんは障害者ではなく1人の人間として接してくれたことに感銘を受けたといいます。

以来「車いすトラベラー」として、海外への旅に目覚め、29歳のとき、23か国をまわり、世界一周を達成。三代さんの活動に心を動かされ、企業60社以上、個人100人以上が旅のサポートや資金を支えています。

「限界を超える旅がしたい」

車いす生活に満足していた中、新たな転機が訪れます。

脊髄損傷専門ジムのトレーナーから「足が動くのに、なぜ活かさないのか」と問われました。

自分には「まだ見ぬ人生の可能性」があると気づかされ、今度は車いすだけでなく“歩いて”2回目の世界一周の旅を決意。去年から10か月間、自宅やジムでの過酷なリハビリに挑戦し、自力で立ち上がれるようになりました。

三代さん：

「世界の人たちが障害のある僕にどういう対応をしてくるんだろうっていうことが毎回ワクワクする。自分を見てもらい、まず外に出てみようかと思ってくれる人が1人でも増えたらと思う」

仲間とともに「272段の階段」踏破

5月23日、三代さんは大分市で開かれた講演会で、40日間にわたる世界2周目の旅の報告をしました。

三代さん：

「車いすユーザーの仲間たちも最後の国では見届けてくれて、自分のリハビリも本気でやったので、やっとゴールが見えた」

訪れたのは7か国、4月に2周目の旅を終えました。最後に訪れたのはマレーシアのバトゥ洞窟。クアラルンプール近郊にあるマレーシア最大のヒンドゥー教の聖地です。

三代さんは1周目の旅では登りきれなかった階段272段を、今回は仲間とともに歩いて踏破しました。三代さんは今後もSNSを通じて、海外や日本の旅の魅力を伝えていきます。

三代さん：

「たった1人の車いすの人間が、こんな感じで人生が変わっていくという物語を見て、今いるところから一歩だけでも何かつながればと思う」

世界を2周めぐった車いすトラベラー。この挑戦は踏み出せない誰かの背中を、力強く押し進めます。