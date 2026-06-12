お笑いコンビ、カカロニの栗谷（36）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。お見送り芸人しんいちの「プロだな」と思った瞬間を明かした。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are 働きアリ〜」。

蛍原徹から「We are 働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする働きアリであるという（意味）」と語った。

栗谷は「しんいちさんでいうと、楽屋では『休もうよ』とか、『もうやらなくていいっしょ』みたいなのを結構言ってるんですよ。この前しんいちさんと“バニーガールの谷間を見ながら焼き肉を食べる”ってロケがあったんですけど…」と切り出した。

しんいちは「お前どんな仕事言ってくれんねん！ 言うな！そんな仕事！恥ずかしい！」と声を上げた。

栗谷は「楽屋では『俺もうこんな仕事やらんで…？』、『ちゃんとやらんで…？』とか言ってるんですけど、バニーガール来たら『おー！おっぱいモミモミ〜』って（言っていた）。“あ〜この人プロだなぁ〜”って」と語り、スタジオを笑わせた。

鬼越トマホークの良ちゃんも「しんいちさんはそう」と共感した。