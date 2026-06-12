Mrs. GREEN APPLE「MAJ2026」サプライズ登場なるか 2025年は初代最優秀アーティスト賞を受賞
【モデルプレス＝2026/06/12】いよいよ明日、6月13日に国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyの開催を迎える。追加アーティストも発表され、豪華12組のパフォーマンス披露が決定し発表されているが、サプライズはあるのか？
【写真】ミセス、昨年「MAJ」レッドカーペットには華やか衣装で出演
その期待が寄せられているのが初代MAJ最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLEだ。昨年末のレコード大賞でバンドでは初となる3連覇を達成し、紅白歌合戦にて白組トリを務め、名実ともに国民的なアーティストとなったミセス。また、国際レコード・ビデオ制作者連盟（IFPI）が発表した「2025年 世界で最も売れたアーティストランキング」で日本人アーティストとして唯一の13位にランクインするなど、日本だけでなく海外にもその名を轟かせている。
日本の音楽を広く世界へ発信し、同時に海外の優れた音楽を日本に繋ぐことを目的とした、日本初の本格的な「国際音楽賞」を掲げるMAJには最も相応しいアーティストのひとりだろう。先日MAJがミセス側に出演交渉をしているという情報が流れたが、その後何も発表はされていない。
Mrs. GREEN APPLEは6月10日、11日に自身主催の音楽の祭典「Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”」をKアリーナ横浜にて開催したばかり。6月15日にはファンクラブ発足10周年を記念した特別な公開収録イベントもあり、多忙なスケジュールの中、果たしてGrand Ceremonyに登場するのか。いよいよ明日、生中継で行われる日本最大の音楽賞に注目したい。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス、昨年「MAJ」レッドカーペットには華やか衣装で出演
◆「MUSIC AWARDS JAPAN」ミセスの出演あるか
その期待が寄せられているのが初代MAJ最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLEだ。昨年末のレコード大賞でバンドでは初となる3連覇を達成し、紅白歌合戦にて白組トリを務め、名実ともに国民的なアーティストとなったミセス。また、国際レコード・ビデオ制作者連盟（IFPI）が発表した「2025年 世界で最も売れたアーティストランキング」で日本人アーティストとして唯一の13位にランクインするなど、日本だけでなく海外にもその名を轟かせている。
Mrs. GREEN APPLEは6月10日、11日に自身主催の音楽の祭典「Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”」をKアリーナ横浜にて開催したばかり。6月15日にはファンクラブ発足10周年を記念した特別な公開収録イベントもあり、多忙なスケジュールの中、果たしてGrand Ceremonyに登場するのか。いよいよ明日、生中継で行われる日本最大の音楽賞に注目したい。（modelpress編集部）
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