吉沢亮、主演ミュージカルに向け葛藤の日々「準備は裏切らないからやるしかない」約2年ぶり「美的」表紙
【モデルプレス＝2026/06/12】俳優の吉沢亮が、6月22日発売の『美的』8月号SPECIAL EDITION（小学館）に登場。約2年ぶりの表紙を飾る。
【写真】吉沢亮「キングダム」イベント登壇の姿
光と影を生かした静謐で力強いムードの中、シックなグレーのシャツをまとってこちらを見つめる眼差しは洗練の極み。中面でも、寄りの表情から全身カットまで、4ページにわたって吉沢の“今”を切り取っている。中でも、他ではなかなか見ることのできないミラー越しの美しい横顔は見どころだ。映画「国宝」で、第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞をはじめ第35回日本映画批評家大賞や第50回報知映画賞など、数々の主演男優賞を受賞した吉沢。7月17日には映画「キングダム 魂の決戦」の公開も控えるなど、話題は尽きない。今号では、そんな吉沢の率直な胸の内に迫るスペシャルインタビューも届ける。
開口一番、吉沢の口をついて出たのは「地獄真っただ中（笑）」という言葉。7月25日に開幕する主演ミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」へ向けた、歌のレッスンの日々をそう表現している。本作は、20代前半にブロードウェイで観て心を動かされた思い入れの深い舞台。ふたつ返事で引き受けたものの、楽曲の難しさに直面し後悔しているという。「挑戦しがいのある作品が決まる瞬間って、ワクワクするんですよ。挑戦の先に未知の自分に出会えるという楽しみがあるし、やりがいを感じて頑張ろうと思うのですが、そこからが延々と地獄」と話す。挑戦したくてたまらないのに、いざ挑めば後悔する、その繰り返しだといいつつ「でも、準備は裏切らないからやるしかないです」と語る言葉には、静かな情熱が宿っていた。実力派俳優として高い評価を集め、さらなる高みを目指しているからこその葛藤。役者としての深みを増し続ける、吉沢の真摯な在り方が余すことなく語られたインタビューとなっている。
美容誌ならではのビューティトークも披露。端正な肌の印象とは裏腹に、実は「めちゃくちゃ乾燥肌」だという吉沢の美容ルーティンとは。歌に打ち込む今は喉のケアにも余念がなく、はちみつや生姜などを加えて飲むホットティーが欠かせないという。さらに、内側から整える朝の食習慣や、この春に見つけたリフレッシュ法など、日々の過ごし方ににじむ“美しさ”の秘訣とは。また「美的」公式Instagramでは、本誌とは違ったお茶目（？）な素顔をとらえたスペシャル動画も公開予定となっている。（modelpress編集部）
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◆吉沢亮、主演ミュージカルへの葛藤と情熱語る
光と影を生かした静謐で力強いムードの中、シックなグレーのシャツをまとってこちらを見つめる眼差しは洗練の極み。中面でも、寄りの表情から全身カットまで、4ページにわたって吉沢の“今”を切り取っている。中でも、他ではなかなか見ることのできないミラー越しの美しい横顔は見どころだ。映画「国宝」で、第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞をはじめ第35回日本映画批評家大賞や第50回報知映画賞など、数々の主演男優賞を受賞した吉沢。7月17日には映画「キングダム 魂の決戦」の公開も控えるなど、話題は尽きない。今号では、そんな吉沢の率直な胸の内に迫るスペシャルインタビューも届ける。
◆吉沢亮、日々の美容ルーティーン明かす
美容誌ならではのビューティトークも披露。端正な肌の印象とは裏腹に、実は「めちゃくちゃ乾燥肌」だという吉沢の美容ルーティンとは。歌に打ち込む今は喉のケアにも余念がなく、はちみつや生姜などを加えて飲むホットティーが欠かせないという。さらに、内側から整える朝の食習慣や、この春に見つけたリフレッシュ法など、日々の過ごし方ににじむ“美しさ”の秘訣とは。また「美的」公式Instagramでは、本誌とは違ったお茶目（？）な素顔をとらえたスペシャル動画も公開予定となっている。（modelpress編集部）
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