中村玉緒さん死去 芸能界からも追悼の声 片岡愛之助ら「淋しい限りです」「猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった」
【モデルプレス＝2026/06/12】女優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなったことがわかった。86歳だった。歌舞伎俳優の片岡愛之助をはじめ、女優で歌手の藤田朋子や俳優でタレントの松尾貴史から追悼の声が寄せられている。
【写真】54歳歌舞伎俳優、中村玉緒さんとの寄り添いショット
NHKアーカイブスの公式X（旧Twitter）は12日、中村さんが亡くなったことを報告。同日、片岡は自身のブログを更新し「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと。玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました」と回想。「淋しい限りです 玉緒さん、本当にありがとうございました」と思いをつづり、中村さんと寄り添って撮影した2ショットを公開した。
藤田は自身のInstagramにて「玉緒さん 勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった 玉緒さんさようなら」とつづり「この雨のように心の中はずっと土砂降り」と悲しみを伝えていた。
松尾は自身のX（旧Twitter）にて「中村玉緒さんの訃報に接した。猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった。何度かテレビ番組でご一緒したが、毎度腹が捩れるくらいに笑わせてくださった。有難うございます。偉大な勝新太郎さんと添われただけでも大変な功績だ」と敬意を示した。
タレントのさとう珠緒は自身のX（旧Twitter）にて「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります。地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でした。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と記した。
NHKアーカイブスの公式Xは「映画やドラマなどで長年、活躍し、民放のバラエティー番組でも親しまれた俳優の中村玉緒さんが、今月9日、肺炎のため、亡くなりました。86歳でした」と報告し、中村さんの出演作の一部を動画で紹介している。（modelpress編集部）
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【写真】54歳歌舞伎俳優、中村玉緒さんとの寄り添いショット
◆片岡愛之助ら、中村玉緒さんの死を悼む
NHKアーカイブスの公式X（旧Twitter）は12日、中村さんが亡くなったことを報告。同日、片岡は自身のブログを更新し「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと。玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました」と回想。「淋しい限りです 玉緒さん、本当にありがとうございました」と思いをつづり、中村さんと寄り添って撮影した2ショットを公開した。
松尾は自身のX（旧Twitter）にて「中村玉緒さんの訃報に接した。猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった。何度かテレビ番組でご一緒したが、毎度腹が捩れるくらいに笑わせてくださった。有難うございます。偉大な勝新太郎さんと添われただけでも大変な功績だ」と敬意を示した。
タレントのさとう珠緒は自身のX（旧Twitter）にて「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります。地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でした。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と記した。
◆中村玉緒さん、死去
NHKアーカイブスの公式Xは「映画やドラマなどで長年、活躍し、民放のバラエティー番組でも親しまれた俳優の中村玉緒さんが、今月9日、肺炎のため、亡くなりました。86歳でした」と報告し、中村さんの出演作の一部を動画で紹介している。（modelpress編集部）
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