

LOGUE CAFE／コーヒー＆かぶりパイ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川から紹介するのは、高松市の兵庫町商店街を西側に抜けてすぐのところにある「LOGUE CAFE」です。

ゆったり過ごせる落ち着いた店内、いたるところに個性的なアートが。

アーティストとして活動している、店主の小野さんが描いたものです。

店オリジナルのブレンドコーヒーに、かぶりついて食べるのがおすすめのアップルパイを添えて楽しみましょう。

（LOGUE CAFE 店主／小野伸介さん）

「コルシカコーヒーというコーヒー店にうちのブレンドを作ってもらって、それを仕入れるというやり方をしてるんですけど、それはお店のイメージで、あそこに絵があるんですけど、お店のイメージとコーヒーの味のイメージを絵にして、それを見てもらって、味づくりをしてもらったのがうちのブレンドなんですけど」

絵から着想を得たコーヒー。どんな味か気になりますね？

（LOGUE CAFE 店主／小野伸介さん）

「どこの国の豆っていうのを固定してるわけじゃなくて、こういう雰囲気というか、味わいとして。味っていったらそうやなぁ。これ言えるようにしとった方がいいですよね」

LOGUE CAFEでは軽食も楽しめます。

いつも3種類ほどを提供しているキッシュ。固定メニューもありますが、小野さんが使いたいと思った食材で作る「気まぐれ」も。今回は生ハムをトッピングしたものになりました。

（LOGUE CAFE 店主／小野伸介さん）

「気まぐれなんで、また気まぐれにこのメニューが出てくるときもあれば、二度と出てこないかもしれないし」

さて最後は、暑い夏にぴったり、新感覚の炭酸コーヒー、エスプレッソトニック（680円）です。

その名の通り、トニックウォーターにエスプレッソを入れたものですが、トニックウォーターの甘みとほろ苦さが、エスプレッソの香りと苦みにベストマッチ。

エスプレッソを入れた瞬間、層になっているのが映えます。

（LOGUE CAFE 店主／小野伸介さん）

「落ち着く空間だなと感じてもらえたらうれしいなというのはあって。快適であるという。自分が快適な空間を作ったところが、お客さんにもそうであるといいなとは思いながらやってます」

（2026年6月12日放送「News Park KSB」より）