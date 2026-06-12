

暮らしと珈琲／選べるホットコーヒー

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は岡山から、多彩なコーヒーが楽しめる専門店を紹介します。

岡山市中区の「暮らしと珈琲」は、世界各国のコーヒーが味わえるお店です。

店内でコーヒーを楽しめることはもちろん、豆の量り売りやドリップパックの販売もあります。

看板メニューが、コーヒー豆の種類や焙煎方法など約10種類から選べるホットコーヒーです。

（暮らしと珈琲／星野夏海 店長）

「（全種類）1杯が600円という手ごろな値段で、あっさりの酸味系からしっかりの苦み系まで好みに合わせて選ぶことができます」

今回は「甘みのブラジル」をチョイス。ブラジルの契約農家が作った一番人気のコーヒーです。

コーヒー豆は、生豆を輸入して店内で自家焙煎です。豆の特徴に合わせて浅煎りから深煎りまで最適に焙煎しています。

ちなみに「甘みのブラジル」は……

（暮らしと珈琲／星野夏海 店長）

「甘さが十分に引き出すような中深入りにしておりまして、ナッツのような甘さと香ばしい香りが特徴です」

店長、味はいかがですか？

（暮らしと珈琲／星野夏海 店長）

「とっても口当たりがまろやかで、甘さがあっておいしいです」

また、これからの時季におすすめなのが、カフェラテにバニラアイスと岡山県産の生蜂蜜をトッピングしたフロート（850円）です。

（暮らしと珈琲／星野夏海 店長）

「（深煎りの）少しほろ苦い味わいと、蜂蜜のやさしい甘みが加わって、大人向けの味なのかなと思います」

さらにコーヒーに合わせて開発したホットドッグ（850円）も楽しめます。チーズと生蜂蜜の甘じょっぱい味わいがクセになる一品です。

（星野店長）

「暮らしに寄り添う一杯でありたいということで、（コーヒーを）選ぶお手伝いをさせていただきます。『おいしいコーヒーを届けたい』という思いで入れています」

専門店の多彩なコーヒー。好みの一杯を見つけてみませんか……？

（2026年6月12日放送「News Park KSB」より）