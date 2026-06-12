カズレーザー（４１）とお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（４２）によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が１２日までに更新され、「【４０代】おじさんよりも老眼の方が嫌！」という題材で２人が話し合った。

カズレーザーが「俺だってあれですよ、四十肩ですよ今」と告白すると、松陰寺は「えぇっ！？」と反応。

今は治ったと言うが「本当にこの辺（肩下）でイテテテってなってました。何にもやってないのに。だからジムで筋トレしてて、肩のトレーニングをやってたんですよ。で、翌日『うわ、めっちゃ筋肉痛きてる』って。やっぱ肩ってあんま筋肉痛こないからうれしいんですよ。『効いたね昨日の』って言って。で、翌日まだ痛いんですよ、『ちょっと追い込み過ぎちゃったな〜俺まだまだ若いじゃん』って。で翌日『あぁ…』で翌日『いってぇ』って１週間くらい経ってやっと『これはおかしい』って思いましたね」と語った。

さらに「調べて、最初はけがかなと思って調べてて、色々調べてた結果『四十肩っぽいぞ』」と、四十肩を自覚した瞬間も明かした。