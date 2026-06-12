◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

３位で出た鶴岡果恋（明治安田）が４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算９アンダーで上位を守り、ホールアウトした。「５０点。パッティングで打ち切れずにカップ手前で切れてしまうラインがけっこうあった。そこが自分の中で一番悔しい」。不完全燃焼とはいうものの、決勝ラウンドにつながるラウンドとなった。

今季は１３位が最高と、もどかしい日々が続いている。「シーズン全体で見たら、今週は気持ち良くゴルフができている。今季は何もうまくいかないことが本当に多かったので。今週はいい感じでゴルフができている」。オフに上半身を中心に鍛えた成果で体は変わり、飛距離も伸びた。「パワーがついた分、球がぶれやすいのかな」。順応することに時間を要している。

昨年１２月にプロ野球オリックスの来田（きた）涼斗外野手と結婚したことを発表した。現在は兵庫県内に在住。今週はコースまで自宅から通っている。９日から京セラドーム大阪での試合が続いている来田と時間をともにできる、貴重な１週間になっている。

朝早い鶴岡に対し、来田は夜の試合が多い。「すれ違い。あまりコミュニケーションを取れていない」と笑いつつ、幸せそう。手料理を用意後、早めに就寝し、翌日のゴルフに備えている。料理が好きなため、苦にならないそうだ。「この位置にいるのが超久々。この位置にいると自分の課題が明確になる。久々の闘争心というか。燃えている」。ツアー初優勝が狙える位置で、週末へ向かう。（高木 恵）