◆カーリング日本選手権 第５日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）が行われ、北海道銀行がＳＣ軽井沢クを５―４で下し、５戦全勝の１位通過で１３日から始まる決勝トーナメント進出を決めた。

第１エンド（Ｅ）は北海道銀行が不利な先攻で１点をスチール。第２ＥはＳＣ軽井沢クが１点を取った。第３Ｅは北海道銀行が３点のビッグエンドのチャンスだったが、スキップ・仁平美来の最終投は惜しくも決まらず１点止まり。第４ＥはＳＣ軽井沢クが１点を奪い、第５Ｅは序盤から北海道銀行のミスが重なり、スチールを許すかというピンチだったが、仁平の最終投はハウス（円）の中心に置かれ、１点を死守した。

一進一退の展開でゲームは後半へ。第６、７Ｅはブランクエンドに。２エンド連続で０点とし、ビッグエンドを狙っていたＳＣ軽井沢クだったが、第８Ｅは終盤にミスが重なり、逆に北海道銀行が２点スチールする形となった。第９ＥはＳＣ軽井沢クが１点。最終Ｅは軽井沢クが１点スチールするも届かず。北海道銀行が無傷の５連勝とし、トップで決勝トーナメントに進んだ。１３日は２次Ｌ４勝１敗で２位通過のＳＣ軽井沢クと再び対戦する。

決勝トーナメントは１次Ｌの１位と２位、３位と４位がそれぞれ対戦。１位と２位の勝利チームは決勝進出。負けた方は、３位と４位の勝者との準決勝に回る。準決勝に勝ったチームは決勝へ駒を進め、優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。