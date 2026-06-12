元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（29）が11日に自身のインスタグラムを更新し、現在の趣味を明かした。

7日に「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」「楽しい思い出はたくさんあるのに、辛くて嫌なことやネガティブなことが脳に染みついて忘れてくれない 楽しいや嬉しいが一瞬の痛み止めにしかならなくて残念だな」などとつづり、ファンから心配の声が寄せられていた渡邊さん。

そして11日になると「最近の新たな趣味、キャンドル作り」と報告。「ワックスの温度、色付けや香料のタイミング、少し間違えると失敗してしまうので、何度も調整。黙々と作業に集中する時間は、他の余計なことを考えたり感情に振り回されずに済んで、とっても落ち着く」

「先週はカフェラテ、抹茶ラテ風のキャンドルをたくさん製作。甘い香料も入れて、飲みたくなってしまうようなラテを作りました笑 氷に見立てたジェル部分はぷにぷにしていて気持ちいいし、火を付けて時間を置くと、その氷部分が透けてとても綺麗で、癒されてます」とつづっていた。