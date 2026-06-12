ドジャースは11日（日本時間12日）、球団公式SNSを更新。FIFAワールドカップ2026北中米大会の開幕に合わせて、選手たちのリフティング動画を投稿した。

佐々木朗希投手や山本由伸投手、ミゲル・ロハス内野手、ムーキー・ベッツ内野手らがチャレンジする様子が収められている。

■パヘスがダントツトップの「83回」

ドジャースの球団公式SNS（X、インスタグラム）、は同日開幕を迎えたW杯に絡めた動画を投稿。選手たちにサッカーボールを渡して、それぞれリフティングを披露して貰った。

最初に登場したのは佐々木。ぎこちない動きで2回で失敗すると、再度挑戦でも3回で終了。首を傾げて苦笑いで去っていった。ボウリングではプロ級の腕前を誇るベッツもわずか2回、山本は5回で撃沈。ロハスにダルトン・ラッシング捕手らが次々とチャレンジをする中で、ダントツのトップだったのがアンディ・パヘス外野手。

強弱をつけながら小気味よくリフティングを続けると、なんと83回の最高記録を達成。意外な才能を発揮していた。

