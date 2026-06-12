本田圭佑、代表離脱＆引退の遠藤航に向けた“一言”が話題 たった8文字でもファン「重みが違う」「泣ける…優勝しよう」
サッカー日本代表主将のMF遠藤航（33）が11日（日本時間12日）、『FIFAワールドカップ2026』メンバー離脱とともに、日本代表からの引退を表明した。この発表を受け、元サッカー日本代表の本田圭佑（39）がSNS上に投稿した一言が話題を呼んでいる。
【写真】重みが違う…本田圭佑、代表離脱＆引退の遠藤航に“一言”
遠藤は今年2月に手術を受けた左足の状態が悪化し、W杯初戦のオランダ戦を目前に控えたタイミングで離脱が決定。自身のSNSで「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と心境を明かした。
さらに遠藤は、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます」と表明。「将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう」と言葉をつづっていた。
本田はこの投稿を引用する形で自身のSNSを更新。「航、ありがとう！」と短い言葉ながら、代表キャプテンとしての重圧を背負い続けた遠藤に対する、最大限の労いの言葉を記した。
この投稿には「こういう事言える本田さんに喝采」「たった一言でも、誰が言うかで重みが違う」「なんか凄く泣けてくる」「泣ける…優勝しよう」との反響が寄せられている。
【写真】重みが違う…本田圭佑、代表離脱＆引退の遠藤航に“一言”
遠藤は今年2月に手術を受けた左足の状態が悪化し、W杯初戦のオランダ戦を目前に控えたタイミングで離脱が決定。自身のSNSで「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と心境を明かした。
本田はこの投稿を引用する形で自身のSNSを更新。「航、ありがとう！」と短い言葉ながら、代表キャプテンとしての重圧を背負い続けた遠藤に対する、最大限の労いの言葉を記した。
この投稿には「こういう事言える本田さんに喝采」「たった一言でも、誰が言うかで重みが違う」「なんか凄く泣けてくる」「泣ける…優勝しよう」との反響が寄せられている。