太田基裕、ANDSTIR所属を発表「心からの感謝をしながら歩んでいきたい」 『テニミュ』『刀ミュ』『ロミジュリ』など出演
俳優・声優の津田健次郎や七海ひろきと同事務所に
俳優の太田基裕（39）が12日、ANDSTIR（アンドステア）に所属することを発表した。
【写真】かっこいい！新事務所所属で心機一転…自然体の太田基裕
あわせて、太田基裕公式WEB SITEがオープンし、新たにファンクラブ「memento（メメント）」の立ち上げが決定、ファンクラブのプレサイトもオープンした。
ファンクラブ名の「memento」は、ファンと“記憶”や“想い”を育む大切な場所、という気持ちを込めて本人が命名。7月1日午後3時に入会受付開始となる。
また、新たな心境や今の想いを、きょう12日午後8時からの自身初となるインスタライブで伝える予定。
同事務所には、俳優・声優の津田健次郎や七海ひろきが所属している。
太田は1987年1月19日生まれ。2009年にミュージカル『テニスの王子様』伊武深司役で舞台デビューし、ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役、ミュージカル『刀剣乱舞』千子村正役、『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2 クロロ役、ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』アルフレート役など、舞台作品を中心に幅広く活動。8月8日からは東京・日比谷シアタークリエで上演される、ミュージカル『ゴースト』のカール役（Wキャスト）で出演予定。
■太田基裕コメント
日々、俳優として舞台に立たせていただいております。まだまだ本当に未熟であり、未知なことだらけです。自分自身の可能性や想いを信じ、アンドステアに所属させていただくことになりました。自身の表現、思考も磨きながら、そして、いつも支えてくださるファンの皆さまに心からの感謝をしながら歩んでいきたいと思います。ぜひとも応援のほど、よろしくお願いいたします。
俳優の太田基裕（39）が12日、ANDSTIR（アンドステア）に所属することを発表した。
【写真】かっこいい！新事務所所属で心機一転…自然体の太田基裕
あわせて、太田基裕公式WEB SITEがオープンし、新たにファンクラブ「memento（メメント）」の立ち上げが決定、ファンクラブのプレサイトもオープンした。
ファンクラブ名の「memento」は、ファンと“記憶”や“想い”を育む大切な場所、という気持ちを込めて本人が命名。7月1日午後3時に入会受付開始となる。
同事務所には、俳優・声優の津田健次郎や七海ひろきが所属している。
太田は1987年1月19日生まれ。2009年にミュージカル『テニスの王子様』伊武深司役で舞台デビューし、ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役、ミュージカル『刀剣乱舞』千子村正役、『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2 クロロ役、ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』アルフレート役など、舞台作品を中心に幅広く活動。8月8日からは東京・日比谷シアタークリエで上演される、ミュージカル『ゴースト』のカール役（Wキャスト）で出演予定。
■太田基裕コメント
日々、俳優として舞台に立たせていただいております。まだまだ本当に未熟であり、未知なことだらけです。自分自身の可能性や想いを信じ、アンドステアに所属させていただくことになりました。自身の表現、思考も磨きながら、そして、いつも支えてくださるファンの皆さまに心からの感謝をしながら歩んでいきたいと思います。ぜひとも応援のほど、よろしくお願いいたします。