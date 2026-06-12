アメリカ、カナダ、メキシコの３カ国共同開催によるＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）が、６月１１日に幕を開けた。

開幕戦はメキシコシティースタジアムで行われた地元メキシコと南アフリカの顔合わせ。Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんが４０年前に「あの伝説のシーン」を目撃したスタジアムからリポートする。

２０１０年南アフリカ大会のオープニング（1−1の引き分け）と同カードとなった開幕戦。今回はメキシコが２−０で快勝した。

先制点は試合開始９分という、願ってもない時間。そのプレゼントは南アフリカから届いた。相手ペナルティーエリア付近で南アフリカのパスミスを逃さず、最後はＦＷフリアン・キニョーネスが蹴り込んだ。南アフリカはパスのミスでピンチを招く場面が何度も見られた。欧州のトップリーグでプレーするのはイングランド・プレミアリーグのＦＷライル・フォスター（バーンリー）ぐらいで、日頃の厳しさを経験していない緩さが出たのかもしれない。

メキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督（元日本代表監督）は、なおも手綱を緩めない。「4−0になってもおかしくなかった。ファンがブーイングしても当然だ」。エースストライカーのラウル・ヒメネスが67分に追加点を挙げ、技巧的で得点も狙えるキニョーネスも活躍。６６分には今大会最年少の１７歳、ヒルベルト・モラをピッチに送り出す余裕を見せた。

守備の要として存在感を発揮していたセサル・モンテスが、アディショナルタイムに退場処分を受けたことを除けば、好材料の多い試合に見えたが、指揮官に「もっと改善しなければ」と妥協はなかった。

地元メディアによれば、メキシコは過去のＷ杯で7度の開幕戦を戦ったものの、一度も勝ったことがなかったそうだ。前日会見でそれを初めて知ったというアギーレ監督。「記録を破ってみせる」という公約を、見事に果たしてみせた。Ｗ杯に９大会連続、１８度目の出場というメキシコは、これまで自国開催の１９７０年と８６年のベスト８が最高成績。日本が８強の壁に阻まれているのと同様、ベスト４はＷ杯常連にとって悲願といえる。南アフリカ戦の勝利で弾みがつくか注目したい。

メキシコのゴールに記者席の後方から降ってきたものは…

私は１９８６年メキシコ大会以来、４０年ぶりにこのスタジアムを訪れた。８６年大会はアルゼンチンが優勝し、準々決勝のイングランド戦でディエゴ・マラドーナの「神の手」「５人抜き」という伝説が生まれた試合もスタンドの記者席から見ていた。

改修により当時の11万人以上から８万人ほどに収容力は減ったものの、相変わらず熱量はすさまじかった。得点が決まれば、記者席後方の観客席から降ってくるビールとコーラの雨。パソコンもノートもびしょびしょとなった日本人は「もう得点を決めないで」と祈りながら試合を追った。スタジアムだけでなく、街なかでも緑のユニフォームが目立つサッカー好きの国。少なくとも今夜は歌い、踊り、幸せな時を過ごせるに違いない。

いしかわ あきら サッカー専門誌記者としてキャリアを始め、サッカーに特化した編集、執筆の道を歩んできた。ＦＩＦＡワールドカップ取材は１９８２年スペイン大会から続き、今回が１２度目。