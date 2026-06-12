お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。人気バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」に影響を受けたとみられるテレビ番組について語った。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are 働きアリ〜」。

蛍原徹（58）から「We are 働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする働きアリであるという（意味）」と語った。

鬼越の良ちゃんは「『水ダウ』はいいんですよ。”『水ダウ』憧れ”みたいな番組が増えてるんですよ。『水ダウ』を見て育ったセンスのないテレビマンが『水ダウ』じゃない番組をどんどん立ち上げるんですよ」と自身がかつて受けたオファーの例を語った。

三四郎小宮浩信も「『水曜日のダウンタウン』のメンバー集めて、商店街にロケに行くんですけど、（スタッフが）“お尻におもちゃいれてやりましょう”。『水ダウ』そんなのやらない」と過去にあった企画を明かしスタジオを笑わせた。