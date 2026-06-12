日産自動車はＡＩ（人工知能）を活用し、新型車の開発期間の大幅な短縮に乗り出す。

ブランドを象徴する「スカイライン」で半分以下の２６か月に縮め、２０２７年前半にも新型車を発売する方針だ。開発サイクルを早めて市場への投入を加速し、苦境が続く国内外市場で巻き返しを図る。

イバン・エスピノーサ社長が読売新聞のインタビューで明らかにした。

これまでの開発期間は５５か月程度だったが、ＡＩを活用した新たな手法で、過去の車両データの解析や開発に必要な市場調査などを進める。デザイン工程では拡張現実（ＡＲ）ゴーグルを使い、３Ｄデータ上で繰り返し修正を可能にする。模型を多用するといった手間を省き、期間短縮につなげる。

これにより、世界最短とされる中国勢とほぼ同様の開発スピードが実現するという。他の車種にも同じ開発手法を適用する。

一方、焦点となっているホンダとの協業については、米国でハイブリッド車（ＨＶ）用電池の調達や次世代車「ＳＤＶ」に使うソフトウェアの一部共通化を検討していると明かした。

経営統合が破談となったホンダとの協業は、検討段階のまま２年が経過している。エスピノーサ氏は「複雑なプロジェクトなので時間がかかっている」とした上で、「両社とも米国でＨＶのバッテリーを調達する必要があり、検討の余地がある」と述べた。

経営再建に向けた重点市場と位置づける日米中での成長戦略については、販売不振が続く日本を「最も重要な市場」とし、超小型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）など新規２車種の投入を検討する。「多くの商品を出すことで、国内市場が日産にとって極めて重要と伝えたい」と説明した。

２６年中に小型ＳＵＶ「キックス」、高級ミニバン「エルグランド」を発売するほか、２７年以降はＡＩによる車両設計で開発期間を半減し、スカイラインなどの刷新を加速。既存モデルとは別に、「キックスより小さいＳＵＶ」と「（小型車の）ノートと（ミニバンの）セレナの間の車」の導入を検討していることも明かした。後者のサイズはトヨタ自動車の「シエンタ」などが人気で販売店側の要望も大きい。「後追いになるので、独自性を出さないといけない」と語った。

米国では３０年までに大型車５車種を投入し、ピックアップトラック１車種を協業関係にある三菱自動車にも供給するとした。中国市場については「中国で存在感を発揮できなければ将来、世界各地で生き残るのが難しくなる」と述べ、投資を続ける考えを示した。