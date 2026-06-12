サッカー日本代表MF久保建英（25）が11日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。元日本代表の内田篤人氏（38）と対談し初戦のオランダ戦（15日午前5時）の展望について語った。

初戦の相手はこれまで通算0勝1分2敗のオランダ。「今大会イチの守備の堅さ、守備の層があると思うので、それを頼ってちょっと引いてくれればいいな」と分析した。

「引いてくるしブロックも堅いと思うので、ミドルシュートとかも狙っていった方がいいんじゃないんですかね」と話す久保。「引いてくる相手に1番は、どこから点取れるかって考えたときにミドルシュートからが1番なので」と自身も得意とするシュートが効果的だと語った。。

内田氏が「ゴールが見たいですよね、久保選手の」とつぶやくと「僕も気負わないように初戦で決められたらいいなと思うんですけど」と返答。「決勝トーナメントで決められたらそれでいいですけど、まずは予選（1次リーグ）で点取って個人としても余裕のある…点を取ると余裕ができるんで、心に。余裕を持って2試合目に臨めるように、僕としては初戦でまずしっかり点取りたいと思います」と力を込めた。

日本は1次リーグF組でオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。