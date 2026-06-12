与野党は、参院の英語表記「Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｃｏｕｎｃｉｌｌｏｒｓ」の見直しに向けた検討を始めた。

「Ｃｏｕｎｃｉｌｌｏｒｓ」は、海外で評議員や地方議員を指すことが多く、参院議員が海外訪問時に現地で理解されにくいとの指摘があった。議院運営委員会理事会で議論する。

英語表記が見直されれば、１９４７年に参院が誕生してから初めて。自民党は１０日の同理事会で米国で上院を意味する「Ｓｅｎａｔｅ」への変更が念頭にあると説明した。

参院事務局によると、二院制を採用する８５か国のうち５８か国が「Ｓｅｎａｔｅ」を使い、「Ｃｏｕｎｃｉｌ」を含む英訳は１９か国にとどまる。参院が現在の英語表記になった経緯は不明だが、４６年に英語版の官報に載った日本国憲法で初めて確認できるという。

政府開発援助（ＯＤＡ）特別委員会が２０１９年にまとめた決議では、「（海外で）参院が国会の一院であることが十分に理解されず、活動を行う上で支障となるとの指摘がある」として、英語表記の変更を検討するよう提案した。各会派が参加する参院改革協議会で見直しを求める声が上がり、同理事会で本格的な議論を始めた。