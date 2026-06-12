IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第72回が放送され、人気1位商品を当てにチャレンジした。

今回は尾道市にある元フレンチシェフが営む「tatsuki BAKE」へ。フランス料理からインスパイアされたベーグルや創作パンが販売されており、パンの他にはもち米や小麦粉を練った生地を揚げシナモンとしょうがのシロップに漬けた韓国の伝統菓子「ケソンジュアク」をアレンジした商品が店内のケースに並んでいる。

人気No.1を当てることができた際の“ご褒美”として店主オススメの「ケソンジュアク 桜あん」をチョイス。椿が試食したのは同店ベスト3の「しみじゅわチーズ明太子バター」、「プレーンカヌレ」、「プレーンあんバターサンド」。あんバターサンドを試食し椿は「あんこがすごいしっとり、バターの塩味の加減もいいですね。めちゃめちゃおいしい！これあんバター好きみんないっちゃいますね」とコメント。

3品の試食を終え、人気No.1は「カヌレです！」と回答し、「どれもおいしかったんですけれども、色々なものを食べてきたのにまだこんな食感とかこんな楽しみ方がまだあるんだっていう新しい道が開けた感じ。そしてこのサイズ感といいガラスケースの並びとかからいってもカヌレなんじゃないかと思います」と話した。

結果発表となり、第3位は「プレーンあんバターサンド」、第2位が「しみじゅわチーズ明太子バター」、第1位は「プレーンカヌレ」で見事正解。カヌレが1位の理由を店主は「焼いている途中にものすごく香りがするんですよ、香りが上がって商店街に抜けるのでそれにつられてみなさんやってこられます」と明かした。

正解したご褒美の桜あんケソンジュアクを食べた椿は「唇がぷるっぷる！マシッソヨ〜！だいぶ染み染みですね、シロップの甘さと桜あんの和の雰囲気が合いますね。このサイズ感なのにすごい食べ応えありますねおいしい！」と大満足だった。