小川彩佳アナ、W杯チケット高騰に「富裕層のための大会」とコメント…反動で大量の売れ残りも

6月12日（日本時間）、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」が開幕した。熱狂の一方で、影を落としているのがチケット価格の異常な高騰問題だ。

ニュース番組『news23』（TBS系）では、6月9日、この価格高騰問題について特集された。

「番組では、決勝戦のチケットの最高額が約560万円、ニューヨークではホテル1泊が10万円超、バスや鉄道の交通費も “便乗値上げ” で割増料金になると紹介されました。

このVTRを受け、小川彩佳キャスターは『ちょっとさすがに高すぎませんか？』とドン引き。『ちょっともう、富裕層のための大会になってしまっていますよね』と心境を吐露しました」（スポーツ紙記者）

こうした小川の懸念に対して、X上では、

《世界がおかしなことになってしまっとるんよな》

《プレーそのものよりも周辺の状況の方が気になるワールドカップは初めてかもね》

とさまざまな声が寄せられている。これについて、スポーツビジネスに詳しいジャーナリストがこう指摘する。

「価格高騰の最大の要因は、FIFAが今大会から初めて導入した『ダイナミック・プライシング』です。需要に応じてチケット価格がリアルタイムで変動する仕組み。公式サイトでの転売も容認しており、売り手と買い手の双方から15％の手数料が入るため、FIFAの収益も膨らむ構造になっています」

こうしたチケットの高騰により、弊害も生まれているという。

「アメリカとパラグアイの初戦では、チケットの高騰により、数千枚売れ残っていると報じられました。W杯を楽しみにしてきた熱心なファンが締め出されれば、スタンドの熱気というW杯最大の魅力を自ら失うことになりかねません」（同前）

世界を1つに結ぶための架け橋が、逆に世界を分断している状況。もはや高級イベント化は止められないのか……。