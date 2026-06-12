おもちゃで遊ぶ子猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1万回以上再生され、「元気いっぱいだね」「白刃取りが上手でびっくり」といったコメントが寄せられました。

【動画：保護されてから５日目の子猫→いっしょに『猫じゃらし』で遊んだら、両前足で…『尊い光景』】

保護5日目の子猫、ひまわりちゃん

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護猫のひまわりちゃんの日常が紹介されています。

保護されてから5日目を迎えたひまわりちゃん。まだ新しい環境に慣れている途中ということもあり、保護主さんは寂しくならないよう、ケージの中にたくさんのおもちゃを用意していたのだそうです。

そんなある日、保護主さんがひまわりちゃんの様子を見に行くと、ケージの中のおもちゃがあちこちに散らばっていることに気づきました。

「もしかして遊んでいたのかな？」と気になった保護主さんは、設置していたペットモニターの映像を確認してみることに。

そこには、ひまわりちゃんの意外な一面が映っていたのだそうです。

おもちゃが大好き

ペットモニターの録画を確認してみると、そこにはひまわりちゃんが楽しそうに遊ぶ姿が映っていました。

ネズミのおもちゃに猫パンチをしたり、勢いよく飛びついたりと、ひとりでも上手に遊んでいたひまわりちゃん。保護主さんのいない時間を、自分なりに楽しく過ごしていたようです。

さらに、筒形のおもちゃでも遊ぶ様子が見られました。小さなおててを器用に使いながら、おもちゃを転がしたり放り投げたりする姿はとても愛らしかったのだとか。

夢中になって遊ぶ一方で、ときどきペットモニターの方へ視線を向ける場面も。まるで「見てた？」と確認しているかのような仕草に、保護主さんも思わず笑顔になったそうです。

真剣白刃取り！

どうやらひまわりちゃんは、おもちゃで遊ぶのが大好きな様子。そんなひまわりちゃんと遊ぼうと、保護主さんは猫じゃらしを取り出したのだそうです。

すると、ひまわりちゃんは大きなお目目を輝かせながら、おもちゃをじっと見つめます。動きに合わせて素早く猫パンチを繰り出し、一生懸命に追いかけていたのだとか。

しばらく遊んでいるうちに、今度は寝転がったまま遊び始めたひまわりちゃん。リラックスした様子に見えましたが、その直後、見事な技を披露してくれました。

飛んできたおもちゃを、なんと両前足でパシッとキャッチ。まるで“真剣白刃取り”のような鮮やかな動きだったのだそうです。

小さな体で見せた見事なキャッチに、思わず拍手を送りたくなるような、微笑ましい投稿となっていました。

投稿には、「元気に遊んでて安心した」「白刃取りが可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、ひまわりちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、ひまわりちゃんの日常を見ることができます。

ひまわりちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。