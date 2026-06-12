ハンモックでくつろぐ猫さん。しかしよく見ると…なにかがおかしい。その正体を知ったとき、思わず笑いが止まらなくなってしまいそうです。「いや…どういう状況なんだろ」「猫の姿をしたエイリアン」「王冠か何かかと思いきやｗ」といったコメントが寄せられ、7000以上の高評価が集まっています。

【動画：ハンモックでくつろぐ猫→頭に『王冠のようなもの』がついていると思ったら…『まさかの光景』】

王様、ハンモックに君臨す

「本日王様になりました」--そんなコメントとともにInstagramアカウント「うーたんず（@uni.unagi）」に投稿されたのは、ハンモックの中からこちらをじっと見つめる猫の姿。13歳のうにくんです。

ハンモックの上から顔を出すうにくんの頭頂部には、"王冠のようなもの"が輝いていたそうです。その堂々たる佇まいは、まるで王様のようだったとか。しかし、何かがおかしいと気付き、その「王冠」をよくよく見てみたら…。

いったいどんな体勢？

うにくんの頭にある王冠、なんと肉球だったそうです。この肉球、どう考えてもうにくん自身のもの。実は、うにくんの後ろ足が頭の後ろから飛び出ていたんだとか。しかし、一体どんな体勢でハンモックに収まっていたというのでしょうか…。

さらに驚きは続きます。ハンモックの上から手を出してゆらゆらと振っているのかと思ったら、こちらは前足ではなくしっぽなんだとか。王冠（後ろ足）と、顔の横で揺れるしっぽ。13歳の大人の貫禄と、謎すぎる体勢のギャップがたまりません。

うに先生、今回だけじゃなかった

実はうにくん、ふだんからさまざまな姿を披露してユーザーを楽しませているのだとか。ある時は、真っ白な長いしっぽを頭の上に持ってきて、まるで長い前髪を垂らした人のような姿になっていたことも。

またある時は、その前髪しっぽで目隠ししたままオヤツを堪能。どの投稿も、思わず二度見・三度見してしまうものばかりです。うにくんの体のやわらかさと発想力（？）にも脱帽。今回の『王冠スタイル』も、うに先生による新たな作品だったのかもしれません。

うにくんが王様化した投稿には、「常に進化し続けるうに先生には尊敬と憧れの意しかないです」「お茶目すぎる」「中身がどうなってるのか見たーい」「毎回おもろすぎるて」「奇跡の1枚が多過ぎます」など、うにくんの虜になったファンからのコメントがあふれています。

Instagramアカウント「うーたんず」では、ユーザーを笑わせる多才なうにくんの驚きの姿が日々投稿されています。ぜひフォローして、次の『奇跡の1枚』を見逃さないでください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「うーたんず」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。