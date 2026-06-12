インスタグラム更新

大相撲の第65代横綱、貴乃花光司さんが11日、自身のインスタグラムを更新。お茶目な表情を浮かべる写真とともにテレビ番組収録を報告すると、ファンから様々な声が上がった。

スーツに身を包んだ貴乃花さんが、目を見開いて口角を上げている。

自身のインスタグラムに「本日は、テレビ出演の収録でした。さんまさんとマツコさんにお会いできました」とつづり、「私は、第二次ベビーブームに生まれました。沢山の同世代の方々が多方面で活躍されています。同学年の方々と昔を辿り懐かしい収録となりました。失言をしてしまい反省しかりです。控室にて」として写真を公開すると、ファンの視線が集まった。

「かっこいい貴乃花親方お逢いしたいです」

「お元気そうで何よりです！」

「お茶目なお顔 可愛い」

「お父さんに似てきてますね」

「久々に最近の貴乃花さんをテレビ画面で観られます。嬉しい！！」

貴乃花さんは現役時代、身長183センチ、体重150キロの体格だったが、現在はスリムな体格になっている。通算22度の優勝を誇り、「平成の大横綱」と称された。



（THE ANSWER編集部）