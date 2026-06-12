俳優の中西智也、６人組男性グループ「ＥＮＪＩＮ」のメンバー・草地稜之らが出演する舞台「おそ松さん ｏｎ ＳＴＡＧＥ〜ＳＩＸ ＭＥＮ’Ｓ ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ〜２ｎｄ ＳＥＡＳＯＮ２」が１２日、東京・品川プリンスホテル ステラボールで開幕した。

アニメ「おそ松さん」同様のニートでクズな６つ子に加え、イケメンバージョンの６つ子「Ｆ６（シックス）」によるパフォーマンスが融合した舞台。１２人が勢ぞろいするのは前作以来３年ぶりで、おそ松役の中西智也は「みんなで帰ってこれたのがうれしい」と笑顔を見せた。

今作では夏らしさ全開の劇中歌に加え、新曲２曲を含むライブパート５曲を披露。「Ｆ６」のおそ松を演じる草地は「『おそ松』ならではの独特の空気感が大好き。おのおのが成長していて、それをＳＥＡＳＯＮ２で出せたら」と意気込んだ。

「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバーなどが出演するこの日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）を意識する出演者も。「Ｆ６」のチョロ松役・松井健太は、映画版と同じ曲を披露することに触れ「映画には負けません！」と宣言した。