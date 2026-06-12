◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

野村克也さんは巨人ファンだった。ヤクルト監督時代、巨人批判で遺恨試合を演出したが、こんな話を聞かせてくれた。

「俺は高校の頃、巨人に憧れていた。でも当時、巨人には藤尾茂さんというすごい捕手がいて、入ってもレギュラーになれないと思った。貧乏な母子家庭だったから、一日も早くレギュラーになって、母親に楽をさせてあげたかったんだ。だから巨人以外の入団テストを受けたんだよ」

そして、こう続けた。

「一度は巨人で監督、やりたかったな。弱いチームばかりに縁があったから。一度ぐらい戦力が整ったところでやってみたかった」

そんなノムさんは今、あの世から巨人ベンチの風景をどんな思いで見ているだろう。門下生の橋上秀樹さんが監督代行を務めることになった。

私が楽天担当だったのは野村さんの監督最終年。ヘッドコーチの橋上さんは参謀として、采配の真意を選手に説明したり、老将とナインの間をせわしく行き来した。中間管理職として上司の意向を察知して動きつつ、部下の本音や不平不満にも気を配った。

まずは人の話を聞く―。その姿勢は現役引退後の４年間、ゴルフショップの店長を務めた経験から学んだという。「何げない会話の中から、お客さんが何を望んでいるかを察知して、一番いい答えを提示する。それは選手へのコーチングにも生かされているよね」

野村さんは言っていた。「人生には３つの坂がある。上り坂、下り坂、まさかや」。まな弟子の“まさか”の監督代行就任を、天国から温かく、羨ましげに見守っているに違いない。（野球担当・加藤弘士）

◆加藤 弘士（かとう・ひろし） ９７年入社。編集委員。好きな野村語録は「人妻はやめとけ」。一生守り続けます。