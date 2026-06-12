◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子１５００メートル予選で愛知・名古屋アジア大会（９月）に１万メートルで内定している鈴木芽吹（トヨタ自動車）が３分４１秒４３の２組１０着で予選敗退。「まずは予選突破をしていこうと思っていたが、力の差はあった」と肩を落とした。本職外である１５００メートルの出場には「次につなげる意図で出場を決めた」

昨年の東京世界陸上に１万メートルで出場し、今シーズンも好調を維持。５月の木南記念（大阪）を２７分２０秒１１で制し、代表に内定した。しかし、その後は体調を崩し、日本選手権に向けた調整は５月下旬に長野・菅平で行った合宿から。「練習がなかなかできてなかったので、若干厳しい部分はあった。積み重ねが大事な競技だと思っているので、直前にやっただけではダメだなと思った」と学びを得たレースになった。

アジア選手権は今回と同じ会場で行われ、愛知は所属するトヨタ自動車の本社所在地。社内では、アジア大会の日本代表が決まったことに「ぶっちゃけ世界陸上（東京）の時よりも反響があった」と笑みを浮かべ、「一喜一憂せずに、また明日からやっていきたい」と前を向いた。