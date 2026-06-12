知人の男性に「月に100万円」稼げるなどと特殊詐欺の「かけ子」に勧誘したとして24歳の男が逮捕されました。

警察によりますと、自称・自営業の稲田充希容疑者（24）は去年12月、仲間と共謀して知人の男性に「月に100万円稼げる」などと特殊詐欺の「かけ子」に勧誘した職業安定法違反の疑いがもたれています。

稲田容疑者は、秘匿性の高い通信アプリで男性に「一人で海外に行くのは不安だろうから、私も同行する」「仕事で行くのはカンボジアです」「1週間くらいで日本に帰ってこられます」などと伝え、カンボジアの特殊詐欺拠点に連れ込んだとみられています。

男性は研修と称して台本を読む練習などをさせられましたが、特殊詐欺と気づき知人に相談したことから事件が発覚したということです。

調べに対して、稲田容疑者は「海外での仕事を紹介しているSNSのアカウントを教えるという形で仕事を紹介しましたが、その仕事が特殊詐欺の仕事と知ったのは、後になってからです」と容疑を否認しているということです。

警察は、稲田容疑者が同様の犯行を繰り返していたとみて捜査しています。