タレントせんだみつお（78）が12日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に電話出演。9日に肺炎により86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんをしのんだ。

MC宮根誠司から「せんださん、お忙しいところよろしくお願いします」と言われ、せんだは「お忙しくないです、大丈夫です」と返答。せんだは中村さんと親交があったという。「同じグループの事務所で。直接のつながりはなかったんですけど、何回もお会いして」と切り出した。

「今になって思うと、あの時も山城新伍さんも関西の方で。玉緒さんも関西で。みんな関西勢が台頭した時期だったんだなと思って。懐かしいというか、もう少し頑張ってほしかった」と語った。

「本当にスタジオも楽屋も明るくなるね、こういう方は芸能界で宝ですよね。ツンとすましてられると、こっちも当たり障り考えちゃいますから。ガーッと来ると明るくなっちゃう。演技はしっかりしてらっしゃいますし」と語った。

中村さんの夫、勝新太郎さんに呼ばれて札幌で食事をしたことがあるという。「それからずっと2人と仲よくさせていただきました」と当時を振り返った。

勝さんとおしどり夫婦だった一方で、苦労もたくさんあったという。「勝さんはモテましたからね。いろんな悩みもあったと思います。でもそれを明るく飛ばして。ご自身も芸能人ですけど、芸能人の妻という領域をしっかり守って。みんなを暗くしない、なかなかこういう人は現れないでしょうね、きっと」としみじみ語った。