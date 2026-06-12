俳優の本田翼が自身のInstagramを更新し、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催中の「THE MONSTERS 10周年記念展 東京」を訪れた際のオフショットを公開した。

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投稿では、6月11日から7月5日まで開催されている同展を一足先に“マイラブブ”とともに鑑賞したことを報告。色とりどりのぬいぐるみが壁一面を埋め尽くす空間や、ミラールームに並ぶフィギュア、巨大なLABUBUのオブジェなど、会場の世界観を切り取ったカットが並ぶ。「LABUBU をはじめ、個性あふれる仲間たちそれぞれのストーリーも魅力です」と作品への思いを綴り、生みの親であるアーティストのKasing Lungからイラスト入りのサインを贈られたことにも触れ、「これは、これは家宝として大切に保管したいと思います…！！」と喜びを記した。

さらに、Cocomiと「12.3年ぶり」に再会できたことを「なんという奇跡でしょう」と振り返り、「聡明さ溢れる素敵なレディになっていて言葉にできない感動がずっと押し寄せていました」と綴った。Kasing Lung、Cocomiとのスリーショットやツーショットもあわせて公開している。

コメント欄には「翼ちゃんもラブブもかわいすぎる」「素敵な２、３ショットありがとうございます」「お2人とも可愛いです」「楽しそう」といった反応が寄せられている。（文＝リアルサウンド編集部）