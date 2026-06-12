スマートフォン向けゲーム『モンスターストライク』とTVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の初コラボが、6月12日12時より開催されることが発表された。

【画像あり】ガチャ、ログイン、クエストなどで登場するキャラクターたち一覧

本コラボは、6月12日12時から7月2日11時59分までの期間限定で実施される。コラボガチャやコラボクエスト、ログインボーナス、ミッション報酬などで『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のキャラクターが多数登場する。

コラボガチャは「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.1」「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.2」の2弾構成。Vol.1には「★6仙人モード うずまきナルト（獣神化）」「★6復讐に轟く雷鳴 うちはサスケ（獣神化）」「★6戦場に咲く豪拳 春野サクラ（獣神化）」「★5木遁忍術の使い手 ヤマト（進化）」「★5暗部養成部門"根" サイ（進化）」が登場する。

Vol.2には「★6コピー忍者 はたけカカシ（獣神化）」「★6奈良家秘伝の影真似 奈良シカマル（獣神化）」「★6ガマ仙人 自来也（獣神化）」「★5八卦掌の使い手 日向ネジ（進化）」「★5木ノ葉の美しき碧い野獣 ロック・リー（進化）」がラインナップされる。

コラボスターターパックでは「★6五代目風影 我愛羅（獣神化）」が登場。

ログイン報酬では「★6復讐の小隊 “鷹”（進化）」、木ノ葉隠れの里デイリーミッションの報酬として「★6木ノ葉隠れの猪鹿蝶 第十班（進化）」が入手できる。

コラボクエストには「★6赤砂のサソリ（進化）」「★6元・忍刀七人衆 干柿鬼鮫（進化）」「★6永遠の命を求める忍 大蛇丸（進化）」「★6粘土造形師 デイダラ（進化）」「★6“暁”の不死コンビ 飛段＆角都（進化）」が登場する。

あわせて、コラボイラストを使用したオリジナルグッズが、モンスト公式オンラインストア「モンストア」にて6月12日12時より販売される。

ラインナップは「巻物風サマーブランケット」（4,600円・税込）、「ジオラマアクリルスタンド」（各2,600円・税込）、「缶バッジコレクション」「缶バッジコレクション グッジョブスタンプ」（各600円・税込、ランダム封入）の4種類。

販売期間は7月2日11時59分までで、商品発送は9月下旬から10月上旬頃より順次予定されている。

さらに、コラボ開催を記念して2つのXキャンペーンが実施される。

「忍術印結びキャンペーン」では、6月11日18時から7月2日11時59分までの期間中、モンストキャンペーン公式Xをフォローし、印を結ぶゲームの結果をハッシュタグ「#忍術印結び」付きで投稿することで、A賞「ジオラマアクリルスタンド」セット（10名）、B賞「最高の一杯（ラーメン1杯分）」（300名）が抽選で当たる。

「引用ポストキャンペーン」は2回に分けて開催。

1回目は6月12日10時から6月13日9時59分まで、ハッシュタグ「#忍者とは忍び弾く者」を付けて引用ポストすることで、A賞「サーティワン バラエティボックス レギュラー4コ入りギフト券」（100名）、B賞「缶バッジコレクション グッジョブスタンプ」ランダム3個セット（10名）が当たる。

2回目は6月13日10時から6月14日9時59分まで、ハッシュタグ「#まっすぐ自分の弾き方は曲げねェ」を付けて引用ポストすることで、C賞「宮崎県産 有田牛 おまかせ特上焼肉（500g）」（10名）、D賞「缶バッジコレクション」ランダム3個セット（10名）が当たる。いずれも参加賞としてモンストポイント5ポイントが用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）