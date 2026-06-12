サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が、近影をアップし話題になっている。

１２日までにインスタグラムで「インスタをはじめてから一度も変えてないこのうさぎのアイコン 『志村けんのだいじょうぶだぁ』でひとみ婆さんのコントでバニーちゃんになった時、自撮りした１枚でした」と現在の自身のアイコンについて触れた丸高。

「アイコンで覚えてくれている方もたくさんいるので、ずっとこのウサギにするか迷ったけど…そろそろ卒業しようかなと思います そこで、アイコンをみんなに決めてほしくて ６枚あるので、何枚目がいいか教えてほしいです」と呼びかけ、写真を公開。Ｔシャツにデニムのラフな姿でのショットや、キャミソール姿の素肌があらわになったショットなどが披露された。

この投稿にファンからは「どれも可愛すぎて、選べないよ」「どれもみんな最高に可愛いなぁ」「今までのアイコンを大切にされていたのも好感持てます」「まるたかちゃんらしい笑顔ですんごく可愛いです」「丸高ちゃんのウサギのアイコンめっちゃ可愛くてすきでした」などの声が寄せられており、ラフな姿で笑顔を浮かべた写真が人気を博している。

丸高は柿谷と２０１６年１２月に結婚。１８年１１月に長女、２１年６月に次女、２４年８月に長男が誕生した。