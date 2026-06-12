◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会

東京六大学野球リーグの慶大は１２日、１３日に神宮球場で行われる全日本大学野球選手権大会の準決勝に向けて神奈川・横浜市内の同校グラウンドで調整した。堀井哲也監督（６４）が取材に応じ、ここまでの２試合の振り返りと準決勝への意気込みを示した。

今大会は初戦で函館（北海道学生）に７―０で８回コールド勝ち、準々決勝では日体大を１１―１の６回コールド勝ちで下した。「やっぱ初戦は、いろんな意味で硬かったのか、試合勘が１０日ぐらい空いてちょっと鈍っていたのか、いくつか心配な点もあった。たまたま点差は開いたが、ゲームセットまで緊張感のある試合ができた」と冷静にチーム状況を振り返った。

準決勝では連覇を狙う東北福祉大と対戦する。この日は、ジョギングやアップの時間を長めに取るなど、選手の疲れを考慮した練習メニューを組み、ナインには「結果は自ずとついてくる。とにかく出来ることをちゃんとやろう」と伝えた。

２１年以来、５年ぶりの頂点まであと２勝。「去年のチャンピオンチームで、我々も挑戦者という立場。気持ちの面で挑戦者としてぶつかっていきたい」と力を込めた。