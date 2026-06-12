ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の新キャストにネットが沸いた。

１２日までに番組の公式インスタグラムに登場したのは、女優の鶴田真由（５６）。２００８年「篤姫」以来、なんと１８年ぶりの大河出演だという。

今回は「京の遊女屋の女将（おかみ）・吉祥（きっしょう）」を演じる。しっとりと妖艶（ようえん）な雰囲気を漂わせるビジュアルが公開された。

ネットは「鶴田真由さんだぁー！！眩しぃー！！」「わぁー鶴田真由さん、全く年齢を感じさせない美しさ」「またこれはべっぴんさんな女将じゃの」「美しい」「華やか」とうっとり。

美大出身の両親のもと、神奈川・鎌倉市で生まれ、成城学園に通った“お嬢様”育ちで知られる鶴田だが、役どころに「遊女屋、、、またやらかしたか殿」「ええ、もうそんな配役をする時代になってんねー」「やり手ババアみたいな役をあの鶴田真由がするのか。時代の流れやなぁ」などの声も上がっていた。

芸能界デビュー後は数々のドラマに出演し、２３年のＮＨＫ連続テレビ小説「らんまん」では大畑イチ役で朝ドラ初出演。私生活では２００１年１２月に現代美術作家の中山ダイスケ氏と結婚している。