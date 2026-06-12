全日本プロレスは12日、都内で「スーパーパワーシリーズ2026」（18日、後楽園ホール）の会見を行った。アジアタッグ選手権で王者組のISHIN、加藤良輝組（ドラゴンゲート）と挑戦者組でゼンニチジュニアタッグフェスティバル優勝の青柳亮生、ライジングHAYATO組が会見。

挑戦者組の青柳は「挑戦表明して半年以上が経ちましたけれど、ようやくこの場所にたどり着いた。アツハヤでジュニアタッグフェスティバルを経て、さらに強くなったアツハヤで全日本にアジアタッグのベルトを取り戻したいと思います」と言えば、ライジングHAYATOは「この前、ドラゴンゲートの後楽園ホール大会に乗り込んで、俺は一言しかしゃべっらなかった。アジアタッグ返して。何でかわかる？実は俺、むちゃくちゃ怒っていた。たくさんしゃべったら手が出るかと思ったから一言で済ませた。アジアタッグ獲られて、全日ジュニアがみんな出て行って、じゃお前らで一番強いやつ決めろと言われて始まったジュニアタッグフェスティバルで俺らはちゃんと優勝したよ。王者組はどうなの？ジュニアタッグフェスティバル中にアジアタッグ獲られてたよ。全日ジュニアをなめてんの。元はと言えば、MUSASHIの馬鹿が流出させたのが原因だし、こっちも悪いところがある。6・18後楽園ホールでは容赦しないよ」と言い切った。

ドラゴンゲートの王者組のISHINは「全日本プロレス、このアジアタッグのベルトを一度は俺たちの手元から離れたが、再び戻ってきた。これは俺たちの所有物なんだよ。ライジングHAYATO、青柳亮生、ジュニアなんとかとか、なんかしらんけど、優勝したみたいだが、誰が覚えてるんだ。そもそもあのトーナメントは1回戦と準決勝、決勝の3試合しかないだろ。誰でもいけるよ。そのトーナメントになんの価値があるんだよ。3月に優勝して、もうとっくにタッグの旬は過ぎてんだよ。俺たちは今3冠王者なんだよ。プロレス界のNO・1チームと言っても過言でないだろ。個人的やりたいことがある。ちゃらしたお兄ちゃんぶっ倒してよ。今、世界タッグ持ってる斉藤ブラザーズいんだろ。斉藤ブラザーズ、去年土井ちゃんの興業で、斉藤ジュンの野郎に相撲対決でコテンパンにやられてるからよ。アジアタッグを防衛した暁には、斉藤ブラザーズの世界タッグとダブルタイトル戦をやらせろ。俺たちが防衛したらアジア、世界タッグのダブルタイトル戦だ。勝って5冠王だ」と強気に世界タッグ挑戦を要求。加藤も「去年の大みそかから上半期にかけて、俺たちより活躍したタッグチームあるか。年間最優秀タッグは硬いな。そのためには次の後楽園でアツハヤを完膚なきまでに叩き潰し、俺は先を見てるぞ。俺の復讐は始まったばかりだ。アジアタッグを元手に世界タッグ、俺たちはチームでも強いが個人でも強い。全日本プロレスなめんじゃねえぞ。覚悟しとけ」とこちらも豪語した。

今回、アツハヤで勝てば初のベルト獲得に青柳は「アツハヤでアジアタッグを目指して、何回か敗れ、もうここまできたら獲るしかない。獲った暁には世界タッグの斉藤ブラザーズとはやりません」と必勝を期す。HAYATOも「アツハヤで挑戦して何回も負けて、今回獲れなかったらタッグとして終わりだと思っている。だから絶対獲る。アジアタッグを巻いたら、巻いたら引退まで保持するよ」と並々ならぬ決意。

一時はドラゴンゲート内で王者組が代わったことに青柳は「挑戦表明したときに王者組だったので、結果的にこの2人になったのはうれしいけれど、誰が来てもアツハヤが取り戻す気持ちだった。こだわることなく勝ちきりたいなと思う」と望んだ相手との決まり、油断はない。HAYATOも「別にタイトル戦したいタッグチームはないよ。ただ、この2人とは約束したから約束を守ってもらう」と淡々としていた。

初防衛で一度落とした王者組は再度取り返しての防衛戦にISHINは「もちろんだよ。大みそかでアジアを獲って、ドラゴンゲートのリングだけでなく、アジアの国々で防衛すると言った。その俺が言ったことを実現するときがきた。アツハヤに勝って、斉藤ブラザーズに勝って5冠王になって、ドラゴンゲート、アジアの国々で防衛戦をやるよ」と壮大な構想をぶち上げた。加藤も「ISHINの海外旅行に付き合ってやる。ただ、俺は違う。さっきも言ったが復讐の始まりだ。これがないと始まらない。俺はこれをずっと持ってるぞ。全日本のやつらを全員相手にしてやる。その過程で称号も増えていく。トーナメントもそう、タイトル戦そう、アジアタッグはスタート地点なんだ。ISHINの防衛ロードには賛成する。ただ俺は本気だ」と異口同音だ。

アツハヤの前にあったトロフィーにはISHINは「こんなトロフィーになんの価値もないよ。3試合したら勝ったら優勝だし、決勝の相手がドラゴンゲートの最弱王と言われる望月ジュニアとやってこいつら勝つのが当たり前。望月ジュニアでも王手がかかったこんなトロフィーになんの価値もないよ」と一蹴。加藤も「その通りだ。並べんじゃないよ。何が挑戦者だ。もっとド派手な実績を引っ提げて俺たちに挑戦してくるかと思ったらこのざまだ。ため息しかでない」と相手にしない。この見下された発言に青柳は「一所懸命頑張ったんですけど、悔しいです。悔しいからこそひっくり返す。絶対勝ってやる」と改めてベルト奪回を決意。HAYATOは「特になしで」と秘めた闘志を燃やしていた。