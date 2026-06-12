【食べ放題】ゆず庵、夏限定メニュー登場　牛骨×麻辣の新だしや「炙りとろ鰻握り」を投入

全国115店舗を展開する食べ放題専門店「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」は6月9日から、夏期間限定メニューを販売している。

「炙りとろ鰻握り」や「とろ三貫盛り(中とろ握り・黒毛和牛とろ握り・大とろびんちょう握り)」などの寿司メニューをはじめ、「鰻の茶碗蒸し」「ふわふわ大葉つみれ」、しゃぶしゃぶ用の新だし「牛骨旨辛 麻辣湯だし」、デザートの「瀬戸内レモンクリームチーズのアイス大福」「ごろっと白桃ゼリー」などを取りそろえた。

これらの夏限定メニューは、「季節のゆず庵コース」（税込3,828円※）以上の食べ放題コース、または単品で注文できる。

※店舗によって価格が異なる

「ゆず庵」を展開するのは、「焼肉きんぐ」や「丸源ラーメン」を手掛ける物語コーポレーション。同社の祖業である1949年創業の「おでん割烹 酒房 源氏」から和食の流れをくみ、「ゆず庵」は2012年に1号店を出店した。

現在は郊外ロードサイドを中心に115店舗を展開し、物語コーポレーションの和食業態の中核ブランドとなっている。

寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵 新宿西口大ガード店

食べ放題コースは、豚しゃぶしゃぶと寿司を楽しめる「お手軽コース」（税込3,278円）、牛しゃぶしゃぶや旬の寿司、天ぷらも味わえる「季節のゆず庵コース」（税込3,828円）、黒毛牛や上寿司、上天麩羅を取りそろえた「贅沢コース」（税込4,928円）の3種類を用意する。

また、「焼肉きんぐ」と同様に、幼児は無料、小学生は半額、65歳以上は500円引きとしている。主な利用客層はファミリーが中心だが、和食ブランドということもあり、「焼肉きんぐ」よりも年齢層が高いシニア世代も多いという。

そのほか、「ランチ食べ放題」（税込2,838円）や平日限定のランチ御膳なども展開している。

※一部店舗において、価格および商品内容が異なる場合がある

6月9日に開催されたメディア向け試食会では、夏限定メニューを体験した。

■夏の目玉は「牛骨旨辛 麻辣湯だし」

ゆず庵では、しゃぶしゃぶのだしを「季節のおすすめ」を含む5種類の中から2種類選ぶことができる。

今回の夏限定メニューの目玉の一つが、「牛骨旨辛 麻辣湯だし」だ。

長時間炊き上げた牛骨だしに7種類の香辛料を合わせ、香りと痺れを効かせた。客席の鍋には、だしとともに大きな牛骨も提供される。時間が経つにつれて牛の旨みが溶け出し、まろやかさが増していくため、最後まで飽きずに楽しめた。

好みに応じて薬味の「麻辣醤」を加えれば、さらに刺激的な味わいを楽しめるという。

ゆず庵昆布だし、牛骨旨辛 麻辣湯だし

また、期間限定の具材として「ふわふわ大葉つみれ」、「麻辣野菜盛合せ（青梗菜・ヤングコーン・黒きくらげ）」、「平打ち春雨」も用意する。

■食べ放題だからこそ寿司にもこだわる

寿司の夏限定メニューは、「とろ三貫盛り（中とろ握り・黒毛和牛とろ握り・大とろびんちょう握り）」、「炙りとろ鰻握り」、「炙りとろあじ握り」の3種類を展開する。

炙りとろあじ握り、炙りとろ鰻握り、とろ三貫盛り

このほか、期間限定の逸品メニューとして「鰻の茶碗蒸し」（税込374円）も販売する。やさしい味わいの茶碗蒸しにうなぎをトッピングし、うなぎのたれの風味がアクセントになった一品だ。

ゆず庵では、しゃぶしゃぶだけでなく寿司にも力を入れている。まず、作り置きは厳禁としており、シャリには厳選した米を使用。店内でこだわりの酢を合わせ、口の中でほどけるよう適度に空気を含ませている。

また、食べ放題でも多くのメニューを楽しめるよう、シャリの重量は13gと少なめに設定している。

さらに社内には「寿司職人」制度があり、筆記試験と実技試験を実施。ネタの保管・管理方法や切り付け技術、シャリや包丁に関する知識などが問われる。2026年5月末時点で、全国に470人の「寿司職人」が在籍しているという。

■白桃やレモンを使った夏デザートも

夏限定のデザートは3品を展開する。

甘酸っぱさとクリーミーな余韻が広がる「瀬戸内レモンクリームチーズのアイス大福」、フレッシュでジューシーな白桃の味わいを楽しめる「ごろっと白桃ゼリー」、完熟マンゴーの濃厚な甘みが特徴の「なめらかマンゴープリン」を用意した。

ごろっと白桃ゼリー、瀬戸内レモンクリームチーズのアイス大福、なめらかマンゴープリン

■夏限定メニューのラインアップ・単品の税込価格

しゃぶしゃぶ

・牛骨旨辛 麻辣湯だし

・麻辣野菜盛合せ(青梗菜・ヤングコーン・黒きくらげ)(385円）

・平打ち春雨（253円）

・ふわふわ大葉つみれ（429円）

・【薬味】麻辣醤（110円）

寿司

・とろ三貫盛り(中とろ握り・黒毛和牛とろ握り・大とろびんちょう握り)(539円）

・炙りとろ鰻握り（319円）

・炙りとろあじ握り（319円）

逸品

・鰻の茶碗蒸し（374円）

甘味

・瀬戸内レモンクリームチーズのアイス大福（352円）

・ごろっと白桃ゼリー（352円）

・なめらかマンゴープリン（352円）