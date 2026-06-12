12日（金）は北日本〜東日本で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雷雨となっているところがあります。これまでの1日の天気を振り返ります。

■北日本〜東日本で激しい雨や雷雨に

12日（金）は梅雨前線は沖縄の南〜日本の南にのび、梅雨前線に近い南西諸島では断続的に雨が降っています。本州付近は本来なら広い範囲で“梅雨の晴れ間”となるはずですが、日中の昇温や湿った空気、上空寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。北日本〜東日本を中心にあちこちで土砂降りの雨が降り、雷雨となっています。府中（東京）では、1時間に50.0ミリの非常に激しい雨が降りました。また、ひょうとみられるものが降ったところもあるようです。お帰りの時間にかけても激しい雨や雷雨となるところがあるでしょう。雷の音が聞こえたり、黒い雲が近づいてきたりした時は、頑丈な建物の中などに避難するようにしてください。また、激しい雨は長くは続きません。スマートフォン等で雨雲レーダーを確認し、ピークを避けて移動するとよいでしょう。

【1時間雨量】午後3時までの最大

府中（東京） 50.0ミリ

茂原（千葉） 33.5ミリ

飯能（埼玉） 31.5ミリ

■九州〜東海で真夏日 土砂降りの地域は気温急降下

局地的に雨雲が発達していますが、各地で日差しも届き、気温は上がっています。中村（高知）では31.5℃など真夏日になったところもありました。ただ、急な雨に見舞われたところでは気温が急降下しています。東京都心は午後1時前に最高気温28.1℃を観測しましたが、その後は雨の影響で午後2時半前には17.8℃まで下がりました。午後3時現在の気温は21.1℃となっています。

【12日（金）午後3時までの最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24.4℃（＋2 7月上旬）

仙台 25.2℃（＋2 7月上旬）★10日ぶりの夏日

東京 28.1℃（＋2 7月上旬）

名古屋 29.4℃（＋1 7月上旬）

大阪 29.3℃（±0 6月下旬）

高知 29.6℃（＋1 7月上旬）

福岡 27.5℃（-1 6月下旬）

鹿児島 30.3℃（＋1 7月上旬）★5日ぶりの真夏日

那覇 25.8℃（-1 5月上旬）

■あす13日（土）も上空寒気残る 天気急変に注意

13日（土）も上空の寒気が残り、北日本〜東日本で雷雨となるところがあるでしょう。北日本では午前中から雨や雷雨となるところがありそうで、東日本では午後、山沿いを中心に天気の急変に注意が必要です。西日本でも午後は山沿いでにわか雨の可能性があります。

気象予報士 敷波美保