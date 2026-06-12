大谷翔平選手や佐々木朗希投手とバッテリーを組んでいたドジャースの正捕手ウィル･スミス選手が首の張りを訴え日本時間11日に負傷者リスト(IL)入り。この日の試合先発だった大谷選手はダルトン・ラッシング選手とバッテリーを組みました。

日本時間12日の試合前にロバーツ監督は「明日はロビンソンが捕手で先発し、(佐々木)朗希の球を受ける予定だ。ラッシングは土曜、日曜、月曜に捕手で先発、火曜日にまたロビンソンが捕手で先発する。木曜日にはオフ日があるので、その頃にはスミスが戻って来れることを期待している」と今後の予定を話しました。

新たにチャッキー・ロビンソン選手が捕手で入りますが、「翔平にはラッシングを組ませる。彼は翔平と過ごした時間が長いから。翔平の投球は少し特殊。繊細な部分があるから。それ以外の投手については、不安はない。ロビンソンはキャンプでも他の投手たちの球を受けていた」と大谷選手にはラッシング選手をつけることが明かされました。

大谷選手はラッシング選手との初めてのバッテリーに「首振る回数は多めでしたけど、しょうがないです。1回目のバッテリーではあるので、これから組むこともあると思いますし、そこに向けて話し合っていきたいなと思います」としながら7回途中102球、6安打1本塁打、6奪三振4四死球、4失点(自責3)の成績を収めました。

2人のバッテリーを見たロバーツ監督は「良かったと思う。6回までは1失点だけだったし、それも初球を狙われたホームランだった。四球、内野安打、二塁打もあったけど全体的に、2人の呼吸は合っていたと思う。翔平自身がもっと良くなる余地があると思うけど、バッテリーとしての連係は素晴らしかった」と称賛しました。