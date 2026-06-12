「翔平の投球は少し特殊。繊細な部分がある」正捕手スミス離脱後新たな捕手投入も大谷翔平にはラッシングと指揮官明言「2人の呼吸は合っていたと思う」
大谷翔平選手や佐々木朗希投手とバッテリーを組んでいたドジャースの正捕手ウィル･スミス選手が首の張りを訴え日本時間11日に負傷者リスト(IL)入り。この日の試合先発だった大谷選手はダルトン・ラッシング選手とバッテリーを組みました。
日本時間12日の試合前にロバーツ監督は「明日はロビンソンが捕手で先発し、(佐々木)朗希の球を受ける予定だ。ラッシングは土曜、日曜、月曜に捕手で先発、火曜日にまたロビンソンが捕手で先発する。木曜日にはオフ日があるので、その頃にはスミスが戻って来れることを期待している」と今後の予定を話しました。
新たにチャッキー・ロビンソン選手が捕手で入りますが、「翔平にはラッシングを組ませる。彼は翔平と過ごした時間が長いから。翔平の投球は少し特殊。繊細な部分があるから。それ以外の投手については、不安はない。ロビンソンはキャンプでも他の投手たちの球を受けていた」と大谷選手にはラッシング選手をつけることが明かされました。
大谷選手はラッシング選手との初めてのバッテリーに「首振る回数は多めでしたけど、しょうがないです。1回目のバッテリーではあるので、これから組むこともあると思いますし、そこに向けて話し合っていきたいなと思います」としながら7回途中102球、6安打1本塁打、6奪三振4四死球、4失点(自責3)の成績を収めました。2人のバッテリーを見たロバーツ監督は「良かったと思う。6回までは1失点だけだったし、それも初球を狙われたホームランだった。四球、内野安打、二塁打もあったけど全体的に、2人の呼吸は合っていたと思う。翔平自身がもっと良くなる余地があると思うけど、バッテリーとしての連係は素晴らしかった」と称賛しました。