俳優の梅沢富美男が、自身が亡くなった後の理想の見送られ方について、「生前ずっと言っているんですけど」と考えを明かす場面があった。

【映像】梅沢富美男の“理想の見送られ方”

6月5日配信の『梅沢さんの今さら聞けないこんな話』（ABEMA）では、世間一般では常識とされながらも、意外と知らない「葬儀」について徹底調査。専門家も交え多様化する葬儀についてトークを交わす中、話題は「自分がどういう形式で見送ってもらいたいか？」に及んだ。

これについて、梅沢は「気に入っている、ゆかりのある場所がありまして」と切り出すと、「そこに遺灰を撒いてほしいとお願いしている」と希望を明かす。それが叶わない場合でも「樹木葬とか海洋葬にしてくれないか」と、具体的な形式を挙げて自身の思いを語った。

しかしその後、「樹木葬」や「海洋葬」という言葉は葬儀そのものを指すのではなく、火葬した後の遺骨を墓に納骨する代わりになる埋葬手段の1つであることが解説された。

自身の認識が間違っていたことを知った梅沢は、「教えてもらってよかったです。『俺の遺灰を撒いてくれよ』ってずっと思ってましたから。こういうことだ」と、正しい知識を得て納得の声を上げていた。（ABEMA『梅沢さんの今さら聞けないこんな話』より）