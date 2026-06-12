アイドルグループ「フルコース」のメンバー・中川心（23）が、12日までに自身のXを更新。中学時代の卒業アルバムの写真を公開し、反響を呼んでいる。

中川は過去、「中川心ちゃんってアイドルがあの頃の橋本環奈すぎる、、これで地下はヤバい」と話題に。福岡発のアイドルグループ「Rev.fromDVL」のメンバーとして活動していた橋本環奈級だと称賛する投稿が散見されていた。今月10日にも「橋本環奈さんと重盛さと美さんを混ぜたような顔で話題の中川心さん、そろそろ存在が世間にバレてもおかしくないよね？」と投稿され、話題を集めていた。

この日、「これがこう」と、中学時代の卒アルと現在の自身の写真を並べて投稿した。

この変化には「←ダイヤモンドの原石 →職人によって磨かれたダイヤモンド」「歯並びってすげぇ印象変わるなぁ」「昔もとっても可愛いけど、ダイヤモンドのように努力して磨いてきて今のように光り輝いているんだね」「卒アルでこれだけかわいい時点で、原石から光ってたと思うけど、そこからの努力によって磨かれた輝きが眩しい」「同一人物？うそ〜ほんまに やっぱり女の子は綺麗になるんですね」と、さまざまなコメントが寄せられた。