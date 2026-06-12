サッカー日本代表MF久保建英（25）が11日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）と対談し初戦のオランダ戦（15日午前5時）について展望を語った。

「今大会イチの守備の堅さ、守備の層があると思う」とオランダの守備を警戒している久保。守備を崩すイメージはあるのかと尋ねられると「個人としては誰がサイドバックで出てくるかが気になっていて」と対面を意識していることを明かした。

「センターバックを普段やってる選手が出てくると思うんですけど、ファンデフェン選手なのか」とオランダのDFファンデフェン（トットナム）の名前をあげる。「僕の方が小回りが効くと思いきやファンデフェン選手もすごく小回りが効いて。時速37キロくらい出るんで、どうしようかなと思ってます」とコメントした。

これには内田氏も「はっや！」と思わず苦笑し「僕は守る側なので相手の攻撃のイメージはするけど、攻撃する側の選手も細かくオランダの攻めを細かくイメージしている」と感心。「誰が出場してくるかは気になります。普段は気にならないんですけど、W杯は予習復習しないともったいないなと」と語った。

日本は1次リーグF組でオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。