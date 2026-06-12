岩手県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先での滞在や将来の移住先を検討する上で、現地の治安や夜間の歩きやすさは見逃せない重要なチェックポイントです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「宮沢賢治の故郷としても知られ、豊かな自然に囲まれた心優しい風土が住民の気質にも現れているから」（30代男性／富山県）、「空港もあり、人がいて栄えている」（30代男性／大阪府）、「さわやかな高校球児のイメージがある」（50代女性／新潟県）といったコメントがありました。
回答者からは「緑豊かで落ち着いた街並みだから」（20代女性／栃木県）、「自然が多くて落ち着いているから」（40代女性／愛知県）、「岩手県の主要都市であり特産物も豊富にあり町全体が活気がありそう」（50代女性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：花巻市／57票2位に選ばれたのは、宮沢賢治の生誕の地として知られる文学と歴史の街「花巻市」です。名湯として名高い花巻温泉郷を有し、北上川が流れる美しい田園風景が広がっています。賢治の作品に描かれたような、優しくのどかな雰囲気が街全体を包み込んでおり、治安の心配をせずに暮らせる穏やかな風土が魅力です。k
回答者からは「宮沢賢治の故郷としても知られ、豊かな自然に囲まれた心優しい風土が住民の気質にも現れているから」（30代男性／富山県）、「空港もあり、人がいて栄えている」（30代男性／大阪府）、「さわやかな高校球児のイメージがある」（50代女性／新潟県）といったコメントがありました。
1位：盛岡市／89票見事1位に輝いたのは、岩手県の県庁所在地である「盛岡市」です。盛岡城跡公園（不来方城）の美しい石垣や、中津川の清流など、豊かな自然と歴史的な街並みが残っています。生活インフラが非常に充実したコンパクトシティでありながら、穏やかな住民性や防犯への意識が高く、非常に安心して過ごせる街として多くの票を集めました。
回答者からは「緑豊かで落ち着いた街並みだから」（20代女性／栃木県）、「自然が多くて落ち着いているから」（40代女性／愛知県）、「岩手県の主要都市であり特産物も豊富にあり町全体が活気がありそう」（50代女性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)