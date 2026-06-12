日々、日本の空の安全を守る航空自衛隊。その基地内で、隊員たちとともに重要な任務に就いているのが「警備犬」です。日頃はキリッと凛々しい姿を見せる彼らですが、SNSでは時折、そんなイメージを覆す愛らしい日常が公開され、多くの人の心を癒やしています。



【動画】「可愛いワン！」自衛隊の警備犬シェパードのふわふわ入浴姿♡

先日、航空自衛隊 小松基地（石川県）の公式X（@JasdfKomatsu）が投稿した、警備犬「ハンズ」くんのお風呂動画が大きな話題を呼んでいます。



大好きなハンドラーさんと「あわあわ」タイム

小松基地の公式Xが「#きょうのハンズ」のハッシュタグとともに投稿したのは、ジャーマン・シェパードの警備犬「ハンズ」くんのシャンプー中の動画。「今日は少し恥ずかしいけど 僕のお風呂を見せちゃうワンッ」 「大好きなハンドラーさんが あったか〜いお湯で洗ってくれるのが とっても嬉しいワンッ」そんなお茶目な犬目線のコメントとともに公開された動画には、頭や体に白い泡をたくさんのせてもらい、温かいお湯で綺麗にされているハンズくんの姿が映し出されています。



暴れるどころか超お利口！

一般的に、ワンちゃんのお風呂といえば「水が苦手で大暴れしてしまう」「乾かすときに逃げ回る」といった苦労がつきもの。しかし、そこはさすが自衛隊を支える警備犬です。動画の中のハンズくんは、シャンプー中もお湯で流されている間も、驚くほどじっと動かずに身を委ねています。大好きなハンドラー（訓練士）さんに優しくマッサージするように洗われ、体を拭いてもらうと、あまりの気持ちよさに「ふわぁ」と大きなあくびも飛び出しました。日頃の2人の深い信頼関係が、動画の1秒1秒からひしひしと伝わってきます。



この微笑ましすぎる動画に対して、コメント欄では「うちの子はイヤイヤで暴れまくります……」「終わるまでじっとしてて本当にお利口だね」「全力でよしよししてあげたい！」「はい、もふもふイケワンのいっちょ上がりぃ！」「可愛いワン！」など、絶賛と悶絶の声が相次ぎました。