「待ってってば！！！！！！！！ 」キスからベッドへ… 原菜乃華“るな”＆窪塚愛流“ケンショー”が一線を超える SNS「わぁぁぁぁぁ！！！！！！」「最後エグすぎた」『るなしい』第11話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第11話が11日、放送され、終盤の描写に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「待ってってば！！！！！！！！ 」反響が寄せられた原菜乃華＆窪塚愛流
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第11話では、1億円の手形が紙切れと化し、野望が完全に崩壊したケンショー。さらに、実家の母（櫻井淳子）にまで返済の魔の手が及ぶ事態となった。
一方、これまでの取引を通してケンショーを「子種」として手に入れる確信を得たるなは、スバル（本島純政）の制止を振り切り、ケンショーに直接会いに行くことに。「子種になる」と告げるケンショーだったが、るなにいきなりキスをして、“本当に欲しいもの”はケンショーではないかと尋ねた。
るなはそれに応じて、再び唇を重ね、ベッド上での描写に移り、2人は一線を超えた。このシーンにはSNS上で「わぁぁぁぁぁ！！！！！！」「待ってってば！！！！！！！！ 」「最後エグすぎた」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「待ってってば！！！！！！！！ 」反響が寄せられた原菜乃華＆窪塚愛流
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
一方、これまでの取引を通してケンショーを「子種」として手に入れる確信を得たるなは、スバル（本島純政）の制止を振り切り、ケンショーに直接会いに行くことに。「子種になる」と告げるケンショーだったが、るなにいきなりキスをして、“本当に欲しいもの”はケンショーではないかと尋ねた。
るなはそれに応じて、再び唇を重ね、ベッド上での描写に移り、2人は一線を超えた。このシーンにはSNS上で「わぁぁぁぁぁ！！！！！！」「待ってってば！！！！！！！！ 」「最後エグすぎた」などの反響が寄せられている。