第75回全日本大学野球選手権は12日に休養日を迎え、準決勝を翌日に控えた4大学がそれぞれ練習に臨んだ。

1972年以来54年ぶりの優勝を目指す関大は、国学院大戦に向けて都内の練習場で調整。前日の金沢学院大戦で先発登板した今秋ドラフト上位候補の米沢友翔（4年）はノースローで体力回復に努め、「明日も全然投げられます」と強調した。

今大会は「報徳学園祭り」と化して話題を集めている。

準々決勝で報徳学園（兵庫）出身の選手が大暴れしたのだ。国学院大の4番・石野蓮授（3年）が富士大戦で決勝弾を放つと、慶大の林純司（同）は日体大戦で本塁打をマークした。

そして関大で5番打者を務める宮本青空（同）は、金沢学院大戦で2安打を放って貢献。今大会打率・444（9打数4安打）と好調を維持する。

「結構いい感覚で打席に入れているので、その流れに乗って行ければと思います。関西学生にも（立命大）有馬投手などいい投手がいるので、そういうイメージで入りたいと思います」

初戦を無安打に終えると、北九州市大との2回戦を高校時代の恩師である大角健二監督が現地観戦。「（東京ドームに来ると聞いて）急に緊張してきて…。打たなあかんなと。何とかいい報告ができるようにと思った」と、その一戦で3打数2安打と活躍して波に乗った。

同校OBの大学3年生たちは、23年春に選抜準優勝を果たした世代。今大会で活躍する同期たちに宮本は「高校の時は分からなかったけど“僕たちってレベルが高かったんやな…”と思った」と刺激を受ける。

準決勝の相手である国学院大は4番に石野が座る。「（石野の本塁打は）何か打ちそうやな…という顔をしていた。頼りになる男なので、明日は気をつけないと…」と警戒。高校時代にあと一歩届かなかった全国制覇へ「チームが苦しい時に一本出せるようにしたいです」と決意を新たにした。