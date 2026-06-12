コレ、生のなすがいくらでも食べられる…ツナマヨ×ごまで超〜濃厚『絶品ごまあえ』
なす好きのみなさん、お待たせしました。旬のおいしさを存分に味わうなら、ほぼなすだけで作るシンプルな一皿がおすすめ！
塩もみも加熱もせず、生のまま味わうみずみずしさは格別。濃厚なツナマヨごまだれをたっぷりからめれば、やみつきになるおいしさです。
『なすのツナマヨごまあえ』のレシピ
材料（2人分）
なす……2個（約160ɡ）
貝割れ菜……適宜
〈ツナマヨごまだれ〉
ツナ（缶詰）……30ɡ
白練りごま……大さじ2
酢……大さじ1
マヨネーズ……大さじ1
塩……少々
こしょう……少々
作り方
なすはへたを切り、縦に1本浅く切り込みを入れて、手で縦半分に裂く。それぞれに同様に切り込みを入れ、さらに縦半分に裂く。貝割れは根元を切る。ボールにたれの材料を混ぜ、なすを加えてあえる。器に盛り、貝割れをのせる。
濃厚なツナマヨごまだれのおかげで、なすがいくらでも食べられそう。生ならではのみずみずしいおいしさを、ぜひご堪能ください♪
教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家
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出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）