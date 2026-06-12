これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（確報）（5月）15:45
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)
【トルコ】
経常収支（4月）16:00
予想 -56.3億ドル 前回 -96.7億ドル
【香港】
鉱工業生産指数（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 5.7%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 9.5%（前年比)
【インド】
消費者物価指数（CPI）（5月）19:30
予想 4.1% 前回 3.48%（前年比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 46.0 前回 44.8
※予定は変更されることがあります。
フランス消費者物価指数（確報）（5月）15:45
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)
【トルコ】
経常収支（4月）16:00
予想 -56.3億ドル 前回 -96.7億ドル
【香港】
鉱工業生産指数（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 5.7%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 9.5%（前年比)
【インド】
消費者物価指数（CPI）（5月）19:30
予想 4.1% 前回 3.48%（前年比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 46.0 前回 44.8
※予定は変更されることがあります。