【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（確報）（5月）15:45
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.4%（前年比)

【トルコ】　
経常収支（4月）16:00
予想　-56.3億ドル　前回　-96.7億ドル

【香港】　
鉱工業生産指数（2026年 第1四半期）17:30
予想　N/A　前回　5.7%（前年比)

生産者物価指数（PPI）（2026年 第1四半期）17:30
予想　N/A　前回　9.5%（前年比)

【インド】　
消費者物価指数（CPI）（5月）19:30
予想　4.1%　前回　3.48%（前年比)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想　46.0　前回　44.8

※予定は変更されることがあります。