テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期下降トレンドの継続性をチェック テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期下降トレンドの継続性をチェック

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期下降トレンドの継続性をチェック



0.7233 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7152 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7134 一目均衡表・雲（上限）

0.7126 一目均衡表・基準線

0.7119 21日移動平均

0.7084 一目均衡表・転換線

0.7083 100日移動平均

0.7081 10日移動平均

0.7056 一目均衡表・雲（下限）

0.7034 現値

0.7010 エンベロープ1%下限（10日間）

0.7005 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6842 200日移動平均



豪ドル/ドルは6月に入ってから短期下降トレンドの形状を示している。10日線が21日線を下回り、RSI（14日）は50（中立水準）を下回る水準で推移している。ただ、今週はその勢いが減じている。RSIは30手前で切り返し、足元では40.3と売りバイアスの優位性が弱まってきている。また、水準的には一目均衡表の雲下限（0.7056）に下から接近しており、この水準を上抜けるのか、レジスタンスとして機能するのかの分岐点に立っている。一目の雲下限をめぐる攻防で、週末の値位置を確認しておきたい。

外部サイト