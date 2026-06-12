人気ダンスカンパニー「コンドルズ」が今年結成３０周年を迎える。

学生服姿のむさ苦しい男たちによる何でもありの舞台は、世界中を笑わせ、ダンスの可能性を広げてきた。息の長い活動をメンバーはどう思っているのだろう。（編集委員 祐成秀樹）

「２０周年のほうが達成感があった。それからの１０年は確固たるものがあるので安心していられた」と主宰の近藤良平（５７）が語ると、その理由をプロデューサーの勝山康晴（５５）が分析する。「『速く高く強く』がオリンピックに代表される世の中の価値観だと思うんですが、コンドルズは逆。頑張らなくていいんだよって一息つける。癒やし系だから、長続きしたのでは」

１９９６年に早大や横浜国大、群馬大のダンス部出身者らが結成。コントや人形劇、映像も見せる型破りな舞台が、「難解」と思われがちなダンス公演に風穴を開けて、人気は上昇。ＮＨＫホールなど大会場での公演を成功させたほか、世界約３０か国でも公演した。

大東文化大学教授（美学）でもある石渕聡（６１）によると、コンドルズの表現は、複数の素材を組み合わせたミクストメディア・パフォーマンスだという。「それが流行（はや）った頃は、みんな先進的なテクノロジーを取り入れた。でも、我々は段ボールとか人形劇とか、舞台にアナログなものを組み入れた。かっこ悪くて画期的では」

彼らの躍進は若い才能を魅了した。例えば２０１１年加入のスズキ拓朗（４１）。きっかけは、上京時に母が持たせてくれたＤＶＤを見たことだ。「『これってダンス？』と思ったけど確かに面白い。参加するとみんな気持ちのいい人で、飲み会が多くて部活みたい。楽しいので定着しちゃいました」。今や振付家として大人気だ。

近年は活動が社会に広がっている。０歳児から入場可能な公演、障害者ダンスチームとの活動、市民参加型プロジェクトが成果を上げている。「参加しやすい、やりやすいというコンドルズのやり方が物事の活性化に向いている。生きがいを感じる場所を作るために役立ててほしい」と勝山。

仲良く走り続けた結果、メンバーも５０代が中心になった。「学ランを着ると、２０歳は若くなりますよ」とスズキが言うと、石渕が苦笑。「６０代になると激しく動くのが物理的に無理になる。ケガしなくなったけど」

１２〜１４日には近藤が芸術監督を務める彩の国さいたま芸術劇場（さいたま市）で新作「ＡＬＬ ＹＯＵ ＮＥＥＤ ＩＳ ＬＯＶＥ」を上演する。振り付け・演出は近藤。１４人が参加する。「正々堂々とラブを語るのは気持ちいい。題名はすんなり決まった。みんなハートを出しても恥ずかしくないと思っているのでは」。愛に癒やされる舞台になりそうだ。（電）０５７０・０６４・９３９。