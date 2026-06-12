■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上日本選手権の女子100mハードル予選が12日に行われ、中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が12秒77（∔0.1）の今季日本最高記録をマーク。日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）と田中佑美（27、富士通）も12秒台を記録し、有力選手が順当に準決勝へと進んだ。

今年9月に行われる、32年ぶりの日本開催となるアジア大会。その選考会も兼ねる今大会。アジア大会派遣設定記録（13秒08）を突破し、今大会で優勝すれば即時内定となる。日本記録保持者（12秒69）の福部、日本歴代2位の12秒71の記録を持つ中島、昨年の日本選手権覇者・田中と国内トップレベルの選手が顔を揃えた。この3人は既にアジア大会派遣設定記録をクリアしている。



予選1組に登場した福部は、途中まで大松由季（30、CDL）と競る展開。中盤手前から加速し大松を引き離し12秒80（∔0.8）の1着でフィニッシュした。2着には大松が12秒96で続き、ともに準決勝進出を決めた。

同3組に登場した中島はスタートから飛び出すと、スピードに乗った走りでトップのまま12秒77（∔0.1）の今季日本最高記録でフィニッシュ。1着で準決勝へと駒を進めた。同4組に出場した田中も最初からトップのまま、12秒90（＋1.4）の1着でフィニッシュし、準決勝へ進んだ。



＊写真は中島ひとみ選手

